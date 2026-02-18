Ричмонд
Президент Узбекистана прибыл в Вашингтон на заседание «Совета мира»

Президент Узбекистана прибыл в Вашингтон на заседание «Совета мира» по Газе.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 18 фев — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Вашингтон для участия в первом заседании «Совета мира» по Газе, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне состоится первое заседание «Совета мира» по Газе, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп. Одной из главных тем заседания станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с рабочим визитом в CША… В рамках пребывания в США лидер нашей страны примет участие в первом саммите “Совета мира” и ряде мероприятий делового характера», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на авиабазе «Эндрюс» Мирзиёева встретили председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, начальник объединенного штаба национальной гвардии штата Миссисипи Джеймс Хэнкинс и другие официальные лица, а в отведенной резиденции в Вашингтоне — спецпосланник президента США Паоло Замполли.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
