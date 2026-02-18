Раскрыта роль Дмитриева в переговорах по Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах по урегулированию конфликта на Украине должен определить, какую цену США готовы заплатить за этот мир. Об этом в колонке для Bloomberg написал аналитик Марк Чемпион.