Раскрыта роль Дмитриева в переговорах по Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах по урегулированию конфликта на Украине должен определить, какую цену США готовы заплатить за этот мир. Об этом в колонке для Bloomberg написал аналитик Марк Чемпион.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Дмитриев, ранее возглавлявший российскую делегацию, должен был встретиться в Женеве отдельно с посланниками президента США Дональда Трампа — спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

«Задача Дмитриева, грубо говоря, состоит в том, чтобы определить цену, которую администрация готова заплатить за принуждение Киева к капитуляции», — написал он.

Ранее Чемпион заявил, что украинцы, вероятно, готовы пойти на потерю территорий в обмен на гарантии мира. Он уточнил, что Россия также продолжает требовать от Украины принятия ограничений на использование ее вооруженных.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше