Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта

Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое изначально планировалось на 17 марта, перенесено.

Источник: Аргументы и факты

Второе слушание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое первоначально планировалось на 17 марта, состоится 26 марта из-за сложностей с логистикой, сообщил телеканал Univision Noticias.

В начале года стало известно, что следующее судебное заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта в 19:00 по московскому времени. По информации Univision Noticias, изменение даты было инициировано защитой Мадуро после того, как обвинение выразило обеспокоенность организационными трудностями. В результате стороны достигли соглашения о переносе заседания.

3 января США провели крупномасштабную военную операцию в Венесуэле. Президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были арестованы и доставлены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп объявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе национальной безопасности страны.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше