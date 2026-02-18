Заседание суда по делу Мадуро перенесли на 26 марта

Второе слушание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое первоначально планировалось на 17 марта, состоится 26 марта из-за сложностей с логистикой, сообщил телеканал Univision Noticias.
В начале года стало известно, что следующее судебное заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта в 19:00 по московскому времени. По информации Univision Noticias, изменение даты было инициировано защитой Мадуро после того, как обвинение выразило обеспокоенность организационными трудностями. В результате стороны достигли соглашения о переносе заседания.
3 января США провели крупномасштабную военную операцию в Венесуэле. Президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были арестованы и доставлены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп объявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе национальной безопасности страны.