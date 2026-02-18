Мария Захарова: Киев точечно совершает теракты против детей

Киевский режим точечно совершает теракты против детей и гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».
По словам дипломата, Киев совершает прицельные террористические акты посредством дронов по детским садам, больницам, школам и другим местам, где можно попасть по детям.
Напомним, 17 и 18 февраля проходят трехсторонние переговоры делегаций Российской Федерации, США и Украины по урегулированию конфликта. Встречи проходят в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Мария Захарова утверждает, что любой шаг, который направлен на урегулирование на Украине, имеет большое значение.
Ранее KP.RU писал, что встречи 17 февраля продолжались около шести часов и проходили в напряженной атмосфере. При этом стороны договорились продолжить диалог 18 февраля.