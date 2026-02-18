Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Захарова: Киев точечно совершает теракты против детей

В МИД России заявили о нацеленных атаках киевского режима на детей.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим точечно совершает теракты против детей и гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

По словам дипломата, Киев совершает прицельные террористические акты посредством дронов по детским садам, больницам, школам и другим местам, где можно попасть по детям.

Напомним, 17 и 18 февраля проходят трехсторонние переговоры делегаций Российской Федерации, США и Украины по урегулированию конфликта. Встречи проходят в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мария Захарова утверждает, что любой шаг, который направлен на урегулирование на Украине, имеет большое значение.

Ранее KP.RU писал, что встречи 17 февраля продолжались около шести часов и проходили в напряженной атмосфере. При этом стороны договорились продолжить диалог 18 февраля.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше