Плоды решений будет пожинать Кобзев — спикер ЗС о совмещении должностей главой Приангарья

«И тогда это казалось вполне убедительным — руководитель региона не разменивается по мелочам, в то же время не отвлекается на текущие хозяйственные вопросы и не прикрывается ворохом рутинных хозяйственных проблем от решения глобальных задач развития региона. То есть губернатор — это стратегия. Своим посланием он задет общий курс, ответственен за политику, где важный градус измерения результата — это общественное настроение населения, настрой в обществе. […] Председатель правительства — это хозяйственник, организатор, который управляет бюджетом региона и министерствами, делает текущую тактическую работу по выполнению стратегических задач, поставленных губернатором», — рассказал Александр Ведерников.