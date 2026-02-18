Плоды решений будет пожинать Кобзев — спикер ЗС о совмещении должностей главой Приангарья

IrkutskMedia, 18 февраля. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области единогласно поддержали в первом чтении изменения в Устав региона, позволяющие губернатору Игорю Кобзеву совмещать должности главы региона и председателя правительства. Спикер областного парламента Александр Ведерников напомнил, что впервые вопрос разделения постов возник в 2015 году. Кроме того, во время первого губернаторского срока Игорь Кобзев предложил еще более четко разграничить функции главы региона и председателя правительства, однако в текущей ситуации возникла диаметрально противоположная ситуация.
Спикер ЗС обратил внимание на то, что поправки о разграничении должностей были поддержаны ранее депутатами единогласно. Это привело к тому, что председатель правительства стал самостоятельной уставной должностью, а не заместителем губернатора. Также его наделили полномочиями, которых не было даже у главы региона, в том числе в части бюджетной политики.
«И тогда это казалось вполне убедительным — руководитель региона не разменивается по мелочам, в то же время не отвлекается на текущие хозяйственные вопросы и не прикрывается ворохом рутинных хозяйственных проблем от решения глобальных задач развития региона. То есть губернатор — это стратегия. Своим посланием он задет общий курс, ответственен за политику, где важный градус измерения результата — это общественное настроение населения, настрой в обществе. […] Председатель правительства — это хозяйственник, организатор, который управляет бюджетом региона и министерствами, делает текущую тактическую работу по выполнению стратегических задач, поставленных губернатором», — рассказал Александр Ведерников.
Он добавил, что с началом второго губернаторского срока Игорь Кобзев предложил внести диаметрально противоположные поправки в Устав Иркутской области, которые предполагают единоличное исполнение сепарированных функций.
«По мнению губернатора, того требуют обстоятельства, текущий момент. Я считаю, что это смелый шаг, и мы сегодня вынуждены прикасаться и участвовать напрямую в таких резких организационно-структурных преобразованиях системы управления исполнительной власти в регионе», — прокомментировал спикер ЗС.
Он сравнил принятие этого решения с совершением резких маневров при управлении автомобилем, которые могут привести к юзу. Александр Ведерников отметил, что Игорь Кобзев смело сосредоточил в своих руках всю полноту исполнительной власти и абсолютной ответственности за ее действия в регионе. Председатель парламента акцентировал внимание на том, что теперь все плоды решений будет пожинать сам Игорь Кобзев.
«Нам надо активно помогать губернатору в выполнении поставленных задач и молиться, чтобы его излишняя осторожность в принятии решений не привела к еще более сложной управленческой ситуации в исполнительной власти региона. Дальше бюджету Иркутскую области съезжать на обочину некуда, дальше уже сплошной юз», — рассказал Александр Ведерников.
Напомним, что в Законодательном собрании Иркутской области состоялось обсуждение изменений в Устав Приангарья, предусматривающих совмещение должностей губернатора и председателя правительства региона.
В ходе обсуждения было уделено внимание конкретным формулировкам, которыми планируется дополнить устав региона. В том числе участники круглого стола обменялись мнениями относительно использования слов «возглавит» правительство или «войдет в состав». По мнению некоторых присутствующих, если губернатор войдет в состав правительства, то, теоретически, могут возникнуть отдельные вопросы в случае принятия главой региона решения о роспуске правительства. Руководители парламентских фракций высказали свои неоднозначные позиции по данному вопросу.