Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу, чтобы не идти на боевое задание

«Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, практически на стыке с Запорожской. Цель — избежать отправки личного состава на боевую задачу», — рассказал источник ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские войска за сутки потеряли сразу пять станций Starlink из-за действий российской армии. Кроме того, подразделения ВС РФ ликвидировали одиннадцать пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.