Меркурис: Украина оказалась в некомфортной позиции на переговорах в Женеве

Украинская делегация оказалась в затруднительном положении на трёхсторонних переговорах в Женеве, заявил аналитик Александр Меркурис.

Источник: Аргументы и факты

Украина испытывает серьёзный дискомфорт на трёхсторонней встрече с Россией и США в Женеве, поскольку именно Киев дважды срывал предыдущие раунды переговоров. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинская делегация недовольна тем, что РФ рассматривает нынешние консультации как продолжение стамбульских переговоров 2022 и 2025 годов, которые Киев тогда прервал. Именно поэтому любые предложения Москвы по будущему устройству Украины после конфликта вызывают у Киева настороженность.

Меркурис указал, что российская сторона настаивает на обсуждении гарантий безопасности, о которых ранее Вашингтон договаривался с Киевом, и вновь требует предъявить готовый мирный договор, который, якобы уже существует.

Третий раунд трёхсторонних переговоров проходит 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф по итогам первого дня консультаций сообщил о дипломатическом прогрессе.

