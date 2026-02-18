Меркурис: Украина оказалась в некомфортной позиции на переговорах в Женеве

Он отметил, что украинская делегация недовольна тем, что РФ рассматривает нынешние консультации как продолжение стамбульских переговоров 2022 и 2025 годов, которые Киев тогда прервал. Именно поэтому любые предложения Москвы по будущему устройству Украины после конфликта вызывают у Киева настороженность.