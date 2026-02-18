Ричмонд
О новой модификации российских «Гераней» сообщили на Украине

Украинские источники заявили, что российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов.

Украинские источники заявили, что российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов. Об этом пишут украинские ресурсы, в том числе со ссылкой на советника МО Украины Бескрестнова с позывным Флеш.

По его данным, такие беспилотники якобы стали применять чаще. Утверждается, что это расширяет возможности ударов по тыловым районам, поскольку «Герань» может выступать в роли носителя и одновременно ретранслятора сигнала для FPV-дрона.

Сообщается, что один такой аппарат может нести до двух FPV-дронов. После их запуска «Герань» продолжает выполнять свою основную задачу.

Также ранее появлялась информация о возможной установке на «Герани» ракет класса «воздух-воздух» для противодействия воздушным целям. Официальных подтверждений этим данным нет.

Читайте также: Озвучена реакция РФ на возможное присутствие НАТО на Украине.

