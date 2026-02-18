О новой модификации российских «Гераней» сообщили на Украине

Украинские источники заявили, что российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов. Об этом пишут украинские ресурсы, в том числе со ссылкой на советника МО Украины Бескрестнова с позывным Флеш.