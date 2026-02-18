Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры в Женеве начнутся в 11:00 по московскому времени

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве стартуют в 11:00 мск. Об этом сообщил источник в переговорной группе.

Переговоры в Женеве между делегациями России, США и Украины начнутся в 11:00 по московскому времени.

Об этом сообщил источник в переговорной группе. По местному времени в Женеве встреча стартует в 9:00.

Накануне российская делегация покинула отель InterContinental Geneva, где проходил первый день очередного раунда консультаций. Сообщалось, что итоги первого дня комментироваться не будут. «Нет», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о планах сделать заявления по итогам встречи.

Ранее источник aif.ru сообщил, что переговоры 17 февраля продолжались шесть часов и были «очень напряжёнными». Обсуждение проходило в двустороннем и трёхстороннем форматах — российско-американском, российско-украинском и общем. Стороны договорились продолжить диалог 18 февраля.

В переговорах участвуют делегации России, США и Украины. Российскую сторону представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник ГРУ Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин. В состав американской делегации входят спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше