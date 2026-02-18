Переговоры в Женеве начнутся в 11:00 по московскому времени

Переговоры в Женеве между делегациями России, США и Украины начнутся в 11:00 по московскому времени.
Об этом сообщил источник в переговорной группе. По местному времени в Женеве встреча стартует в 9:00.
Накануне российская делегация покинула отель InterContinental Geneva, где проходил первый день очередного раунда консультаций. Сообщалось, что итоги первого дня комментироваться не будут. «Нет», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о планах сделать заявления по итогам встречи.
Ранее источник aif.ru сообщил, что переговоры 17 февраля продолжались шесть часов и были «очень напряжёнными». Обсуждение проходило в двустороннем и трёхстороннем форматах — российско-американском, российско-украинском и общем. Стороны договорились продолжить диалог 18 февраля.
В переговорах участвуют делегации России, США и Украины. Российскую сторону представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник ГРУ Игорь Костюков и замглавы МИД Михаил Галузин. В состав американской делегации входят спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров.