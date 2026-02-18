Ричмонд
Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в 11:00 мск

ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию, которые проходят в Женеве, продолжатся в 11:00 по московскому времени, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.

Источник: © РИА Новости

«В 9 по Женеве (11:00 по московскому времени — ред.)», — сообщил агентству источник, говоря о времени начала второго дня переговоров в Швейцарии.

В Женеве 17—18 февраля проходят переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
