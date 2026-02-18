Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в 11:00 мск

«В 9 по Женеве (11:00 по московскому времени — ред.)», — сообщил агентству источник, говоря о времени начала второго дня переговоров в Швейцарии.
В Женеве
