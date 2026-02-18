Ричмонд
Такаити переизбрали премьер-министром Японии

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити переизбрана премьер-министром Японии. В ходе голосования в ключевой нижней палате парламента за нее отдали свои голоса 354 депутата.

Источник: AP 2024

Формально параллельно с голосованием в нижней палате, где у ЛДП и ее партнера по коалиции — партии «Общество обновления Японии» — более ⅔ мест, проходит голосование и в верхней палате, где правящий блок в меньшинстве. Однако последнее слово в вопросе выбора премьера за нижней палатой, что означает фактическое избрание Такаити премьером.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
