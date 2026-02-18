Такаити переизбрали премьер-министром Японии

Формально параллельно с голосованием в нижней палате, где у ЛДП и ее партнера по коалиции — партии «Общество обновления Японии» — более ⅔ мест, проходит голосование и в верхней палате, где правящий блок в меньшинстве. Однако последнее слово в вопросе выбора премьера за нижней палатой, что означает фактическое избрание Такаити премьером.
