Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведка Швеции считает РФ главной военной угрозой

Власти Швеции считают Россию основной военной угрозой для страны и НАТО.

Власти Швеции считают Россию основной военной угрозой для страны и НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на доклад Службы военной разведки и безопасности Швеции.

В документе говорится, что угроза со стороны России является «серьёзной и конкретной». В Стокгольме отмечают, что Москва представляет главный военный риск для Швеции и всего Североатлантического альянса.

При этом неназванный представитель НАТО на брифинге заявил, что безопасность блока обеспечивается действием статьи 5 Североатлантического договора и увеличением оборонных расходов стран-участниц. По его словам, инвестиции в оборону позволяют сохранять баланс, при котором Россия не решится на вмешательство.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не намерена воевать с Европой, но готова к возможным недружественным действиям. Он также говорил о готовности закрепить соответствующие гарантии в юридической форме.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает коллективную защиту: нападение на одну из стран альянса рассматривается как нападение на весь блок.

Читайте также: Озвучена реакция РФ на возможное присутствие НАТО на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше