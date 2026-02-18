Разведка Швеции считает РФ главной военной угрозой

Власти Швеции считают Россию основной военной угрозой для страны и НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на доклад Службы военной разведки и безопасности Швеции.
В документе говорится, что угроза со стороны России является «серьёзной и конкретной». В Стокгольме отмечают, что Москва представляет главный военный риск для Швеции и всего Североатлантического альянса.
При этом неназванный представитель НАТО на брифинге заявил, что безопасность блока обеспечивается действием статьи 5 Североатлантического договора и увеличением оборонных расходов стран-участниц. По его словам, инвестиции в оборону позволяют сохранять баланс, при котором Россия не решится на вмешательство.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не намерена воевать с Европой, но готова к возможным недружественным действиям. Он также говорил о готовности закрепить соответствующие гарантии в юридической форме.
Статья 5 Североатлантического договора предусматривает коллективную защиту: нападение на одну из стран альянса рассматривается как нападение на весь блок.
Читайте также: Озвучена реакция РФ на возможное присутствие НАТО на Украине.