Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны и артиллерия разнесли места скопления солдат ВСУ под Константиновкой

Уничтожение позиций украинских боевиков под Константиновкой сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков на константиновском направлении опубликовал в среду Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Судя по видео, группы боевиков были выявлены в нескольких строениях в частном секторе. Сообщается, что обнаруженные укрытия военнослужащих противника поразили дроны и артиллерия.

В результате ударов постройки с засевшими в них боевиками ВСУ были уничтожены. Также поражена точка взлета беспилотников противника.

«Ударные FPV, “Молнии” и артиллерия накрывают позиции, пункты управления БПЛА, блиндажи, огневые точки и пехоту ВСУ, массово уничтожая их», — отмечается в публикации.

Информации о потерях ВСУ в результате ударов нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков из 59-й штурмовой бригады противника на покровском направлении. Сообщалось, что для поражения места скопления военнослужащих противника была применена трехтонная бомба ФАБ-3000.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше