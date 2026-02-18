Дроны и артиллерия разнесли места скопления солдат ВСУ под Константиновкой

Кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков на константиновском направлении опубликовал в среду Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Судя по видео, группы боевиков были выявлены в нескольких строениях в частном секторе. Сообщается, что обнаруженные укрытия военнослужащих противника поразили дроны и артиллерия.
В результате ударов постройки с засевшими в них боевиками ВСУ были уничтожены. Также поражена точка взлета беспилотников противника.
«Ударные FPV, “Молнии” и артиллерия накрывают позиции, пункты управления БПЛА, блиндажи, огневые точки и пехоту ВСУ, массово уничтожая их», — отмечается в публикации.
Информации о потерях ВСУ в результате ударов нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков из 59-й штурмовой бригады противника на покровском направлении. Сообщалось, что для поражения места скопления военнослужащих противника была применена трехтонная бомба ФАБ-3000.