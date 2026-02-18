Ричмонд
Попытка НАТО перекрыть Балтику обречена на провал

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что Североатлантический альянс якобы рассматривает возможность блокировки российского торгового судоходства в Балтийском море.

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что Североатлантический альянс якобы рассматривает возможность блокировки российского торгового судоходства в Балтийском море. По его мнению, такие действия не приведут к желаемому результату.

Мартьянов отметил, что, по его данным, подобные планы обсуждаются в ряде стран, включая Данию и Норвегию. Он подчеркнул, что Балтийский флот России проходит модернизацию, а также указал на наличие береговых ракетных комплексов «Бастион».

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают меры в отношении танкеров с российской нефтью в Балтийском море.

6 февраля председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о попытках НАТО ограничить деятельность России в Балтийском регионе. По его словам, такие действия могут быть направлены на создание препятствий для работы портов в Ленинградской и Калининградской областях.

Читайте также: Озвучена реакция РФ на возможное присутствие НАТО на Украине.

