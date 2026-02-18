Вице‑президент США Вэнс отрицает конфликт с госсекретарем Рубио

Напомним, ранее Марко Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост главы США от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать Джей Ди Вэнс. Так госсекретарь США ответил на вопрос журналистов о том, хочет ли баллотироваться в президенты в случае, если его об этом попросит действующий президент Дональд Трамп.