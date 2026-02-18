Вице‑президент США Вэнс отрицает конфликт с госсекретарем Рубио

Вице‑президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между ним и госсекретарём Марко Рубио — которого нередко называют его потенциальным соперником на будущих президентских выборах — нет никакого конфликта.
«Интересно, что пресса пытается создать такой конфликт, когда конфликта нет. Марко отлично справляется со своей работой. Я стараюсь делать все, что могу. Президент отлично справляется со своей работой. Мы продолжим работать вместе», — заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос о собственных президентских амбициях 41‑летний республиканец отреагировал с юмором и предпочёл не давать прогнозов. Вэнс напомнил, что всего полтора года назад просил американцев поддержать его на нынешней должности, а о следующих шагах планирует задуматься позже.
Напомним, ранее Марко Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост главы США от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать Джей Ди Вэнс. Так госсекретарь США ответил на вопрос журналистов о том, хочет ли баллотироваться в президенты в случае, если его об этом попросит действующий президент Дональд Трамп.
Кроме того, в августе прошлого года Вэнс заявил о готовности принять на себя обязанности главы государства, если с Трампом что-то произойдёт. При этом вице-президент США подчеркнул, что глава Белого дома в хорошей форме, и он убежден, что американский лидер отработает свой срок до конца.