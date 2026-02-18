Полномочия председателя Совета депутатов Искитима Мартынова прекратили после скандала с премиями

Ранее суд признал недействительными девять распоряжений Мартынова о премиальных выплатах, изданных в 2019—2021 годах к различным праздничным датам. По данным Сиб.фм, Юрий Алексеевич не стеснялся премировать сам себя и на 8 марта. Мартынова обязали вернуть в городской бюджет 312 тысяч, что тот и сделал.