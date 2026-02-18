Курский губернатор Хинштейн направится в Москву на реабилитацию после ДТП

Александр Хинштейн принял решение продолжить лечение в Москве после аварии. Видео © Telegram / Александр Хинштейн.
Хинштейн подчеркнул, что его решение не связано с качеством курской медицины. Глава региона выразил искреннюю благодарность местным врачам за блестяще проведённую операцию и организацию лечения. Однако для более быстрого восстановления, по его словам, необходимы возможности профильных федеральных клиник, которые находятся только в Москве.
«Сейчас лечение как таковое завершено, идёт именно реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков. Ускоренная реабилитация возможна только в специализированном профильном федеральном центре, а такие центры есть только в Москве», — сказал глава региона.
Напомним, что авария, в которую попал Хинштейн, произошла 22 января. Губернатор в этот момент находился в рабочей поездке в Конышёвский район. В результате ДТП глава региона получил перелом бедренной кости, после чего ему провели операцию. Несмотря на возможность лечения в столице, он отказался от госпитализации в московскую клинику, решив пройти лечение в местных медицинских учреждениях. Хинштейн также записал видео из больницы. Он поблагодарил врачей, отметив, что они настоящие профессионалы.
