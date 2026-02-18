Курский губернатор Хинштейн направится в Москву на реабилитацию после ДТП

Напомним, что авария, в которую попал Хинштейн, произошла 22 января. Губернатор в этот момент находился в рабочей поездке в Конышёвский район. В результате ДТП глава региона получил перелом бедренной кости, после чего ему провели операцию. Несмотря на возможность лечения в столице, он отказался от госпитализации в московскую клинику, решив пройти лечение в местных медицинских учреждениях. Хинштейн также записал видео из больницы. Он поблагодарил врачей, отметив, что они настоящие профессионалы.