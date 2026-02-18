Ричмонд
Украинский батальон накрыл авиаудар сразу после переброски под Сумы

Военное командование Украины перебросило 35-й отдельный стрелковый батальон из Донецкой Народной Республики на сумское направление. Об этом сообщили в группировке войск «Север».

Источник: Life.ru

«Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон», — рассказали бойцы на странице «Северный ветер».

Подразделение должно было усилить оборонительные позиции ВСУ в Краснопольском районе. Однако по казармам батальона в населённом пункте Краснополье был нанесён авиационный удар. В результате атаки зафиксированы «значительные потери среди личного состава» украинских войск.

Ранее Life.ru рассказывал, что минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. На этот раз основной удар пришёлся на Брянскую область, где системы ПВО сбили 21 БПЛА.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
