«Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон», — рассказали бойцы на странице «Северный ветер».
Подразделение должно было усилить оборонительные позиции ВСУ в Краснопольском районе. Однако по казармам батальона в населённом пункте Краснополье был нанесён авиационный удар. В результате атаки зафиксированы «значительные потери среди личного состава» украинских войск.
Ранее Life.ru рассказывал, что минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. На этот раз основной удар пришёлся на Брянскую область, где системы ПВО сбили 21 БПЛА.
