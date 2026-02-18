Ричмонд
Новейшие российские истребители на Дальнем Востоке напугали Запад

Глобальный Запад ищет причины переброски Су-57, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

О появлении партии российских истребителей пятого поколения Су-57 на Дальнем Востоке сообщили журналисты американского The National Interest. Издание гадает о причинах этого маневра.

По одной из версий, Россия стремится «обезопасить свои дорогостоящие активы» от потенциальных угроз со стороны ВСУ. Другая его версия — причина переброски Су-57 на отдаленную авиабазу на Дальнем Востоке может быть более прозаичной и связана с техническими аспектами, проведением модернизации или испытаний.

Однако иные версии связывают переброску непосредственно с военными задачами. Например, внезапные манёвры России могут быть сигналом Японии и США, которые в последнее время усиленно наращивают свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

В прошлом году США и Япония провели у островов Окинава, Кюсю и Хоккайдо двухнедельные совместные военные учения Resolute Dragon, на которые американцы впервые доставили ракетную систему Typhon среднего радиуса действия и ракетную систему NEMESIS морского базирования.

Публикуется мнение, что данные маневры России — ответ на агрессивные действия Вашингтона и Токио, а также укрепление обороноспособности дальневосточных рубежей в целом. При этом официально Москва переброску не подтверждала.

