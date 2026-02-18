Новейшие российские истребители на Дальнем Востоке напугали Запад

По одной из версий, Россия стремится «обезопасить свои дорогостоящие активы» от потенциальных угроз со стороны ВСУ. Другая его версия — причина переброски Су-57 на отдаленную авиабазу на Дальнем Востоке может быть более прозаичной и связана с техническими аспектами, проведением модернизации или испытаний.