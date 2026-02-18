В росте цен за ЖКХ в Омске обвинили реформы Чубайса

"Проблематика роста тарифов в отрасли возникла в результате трансформаций, связанных с приватизацией и незавершенными реформами 1990-х годов. В ходе этих процессов сформировались независимые производители энергии, однако потребители не получили полноценной возможности выбора поставщиков, что привело к монопольным тенденциям. В таких условиях оптимизация расходов и повышение качества услуг не всегда становятся приоритетом.