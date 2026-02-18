В росте цен за ЖКХ в Омске обвинили реформы Чубайса

Основная причина роста тарифов на услуги ЖКХ кроется в состоянии инфраструктуры и последствиях реформ, проводимых около 30 лет назад. Об этом заявил доцент кафедры «Экономики и организации труда» ОмГТУ Максим Мизя.
С его точки зрения, последствия энергетической реформы привели к высокой стоимости «коммуналки». Поскольку банки отказывались брать трубы в залог под инвестиционные кредиты, издержки в итоге ложились на плечи потребителей через рост тарифов.
"Проблематика роста тарифов в отрасли возникла в результате трансформаций, связанных с приватизацией и незавершенными реформами 1990-х годов. В ходе этих процессов сформировались независимые производители энергии, однако потребители не получили полноценной возможности выбора поставщиков, что привело к монопольным тенденциям. В таких условиях оптимизация расходов и повышение качества услуг не всегда становятся приоритетом.
В рыночной экономике либерального типа банки готовы выдавать кредиты под залог ликвидных активов, но специфика инфраструктуры ЖКХ ограничивает возможности изъятия объектов залога. В результате инвестиции покрываются за счет тарифов, что упрощает процесс, но требует от государства тщательного контроля эффективности вложений", — заявил Максим Мизя.
Напомним, реформа началась в 1990-е годы, идеологом которой считается Анатолий Чубайс, завершилась она в конце 00-х годов. В итоге энергетическая система была разделена на множество частных компаний разных направлений: сетевые, генерирующие, сбытовые.