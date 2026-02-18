«СВ»: российские военные освободили сумское село Харьковка

Продвигающиеся в Сумской области российские подразделения выбили украинских боевиков из села Харьковка, сообщил в среду связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«В Сумской области в результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения 80 омсбр, сломив сопротивление 101 обр ТРО, освободили н.п. Харьковка Глуховского района», — говорится в публикации.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток подразделениям РФ удалось продвинуться на трех участках в Глуховском и Краснопольском районах Сумской области. Также сообщается о продвижении российских военных на семи участках в Сумском районе.
За сутки войска РФ уничтожили в Сумской области более 130 боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял две гаубицы, два миномета и 11 единиц техники.
Напомним, в минувший понедельник Минобороны РФ объявило об освобождении сумского села Покровка. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Север».