«СВ»: российские военные освободили сумское село Харьковка

По информации источников, российские военные сломили сопротивление боевиков ВСУ в Харьковке в результате решительных наступательных действий.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Сумской области российские подразделения выбили украинских боевиков из села Харьковка, сообщил в среду связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

«В Сумской области в результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения 80 омсбр, сломив сопротивление 101 обр ТРО, освободили н.п. Харьковка Глуховского района», — говорится в публикации.

Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток подразделениям РФ удалось продвинуться на трех участках в Глуховском и Краснопольском районах Сумской области. Также сообщается о продвижении российских военных на семи участках в Сумском районе.

За сутки войска РФ уничтожили в Сумской области более 130 боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял две гаубицы, два миномета и 11 единиц техники.

Напомним, в минувший понедельник Минобороны РФ объявило об освобождении сумского села Покровка. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Север».