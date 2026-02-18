Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин назначил руководителей судов и судей в Новосибирской области. Срок их полномочий составляет 6 лет. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Так, председателем Ленинского районного суда был назначен Артем Михайленко. Судьями Центрального районного суда Новосибирска назначены Ольга Раскольникова и Ирина Краснощекова, Заельцовского районного суда — Наталья Львова, Советского районного суда — Алексей Хлебов, Ленинского районного суда — Ксения Дегтяренко.
Судьей Арбитражного суда Новосибирской области назначена Тамара Коткова. Судьей Новосибирского районного суда назначен Юрий Саморуков, Искитимского районного суда — Анастасия Прошунина.