Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: переговоры по Украине в Женеве продолжатся в закрытом режиме

Модальности не поменялись, подчеркнул собеседник агентства.

Источник: РИА "Новости"

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Формат трехсторонних переговоров по Украине в Женеве остается неизменным, во второй день они продолжатся за закрытыми дверями. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Модальности не поменялись, все пройдет в закрытом для прессы режиме», — сказал он.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше