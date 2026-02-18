ТАСС: переговоры по Украине в Женеве продолжатся в закрытом режиме

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Формат трехсторонних переговоров по Украине в Женеве остается неизменным, во второй день они продолжатся за закрытыми дверями. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Модальности не поменялись, все пройдет в закрытом для прессы режиме», — сказал он.
Узнать больше по теме
