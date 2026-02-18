Ричмонд
Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

Президент России заявил, что буддийские организации принимают активное участие в общественной жизни страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Белого месяца — Новым годом по лунному календарю. Об этом говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

«Отрадно, что вы бережно храните богатое историческое, культурное, духовное наследие многих поколений предков, их самобытные обычаи и традиции», — заявил президент РФ.

По словам российского лидера, буддийские организации принимают активное участие в общественной жизни страны, а также реализации образовательных и благотворительных проектов. Путин заявил, что они вносят деятельный вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений, а также укрепляют семейные ценности.

Также глава государства отметил поддержку, которую буддийская община оказывает участникам СВО и их близким.

Ранее KP.RU писал, что Путин поздравил патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации. Глава государства высоко оценил вклад патриарха в развитие церкви, в улучшение попечительства о ней, в улучшение взаимодействия государства и религии в России.

