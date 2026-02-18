Ричмонд
Сийярто назвал заявления о том, что Украина защищает Европу, ложью

СТАМБУЛ, 18 фев — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского и лидеров Европы о том, что Украина якобы защищает Европу, являются ложью, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Источник: Reuters

Сийярто подчеркнул, что европейские страны не несут ответственности за конфликт на Украине.

«Поэтому заявления и украинских, и европейских лидеров о том, что Украина якобы защищает Европу, мы считаем большой ложью. Европейским странам защиту обеспечивает НАТО, а не Украина… Украина воюет за себя», — заявил министр в интервью телеканалу CNN Türk.

Он также отметил, что Венгрия ни разу с начала конфликта не поставляла Украине оружие.

