Сийярто назвал заявления о том, что Украина защищает Европу, ложью

Сийярто подчеркнул, что европейские страны не несут ответственности за конфликт на Украине.
«Поэтому заявления и украинских, и европейских лидеров о том, что Украина якобы защищает Европу, мы считаем большой ложью. Европейским странам защиту обеспечивает НАТО, а не Украина… Украина воюет за себя», — заявил министр в интервью телеканалу CNN Türk.
Он также отметил, что Венгрия ни разу с начала конфликта не поставляла Украине оружие.
