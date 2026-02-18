The Spectator: пространства для маневра Зеленского становится все меньше

По его словам, Украина «пусть неохотно и с перебоями», но склоняется к уступкам на переговорах. Мэтьюз отметил, что Россия не отказывается от своих требований, а президент США Дональд Трамп, по его оценке, теряет терпение в ожидании договоренностей.