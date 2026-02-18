Ричмонд
The Spectator: пространства для маневра Зеленского становится все меньше

Британский журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что Украина постепенно склоняется к уступкам, а пространство для маневра Владимира Зеленского сужается.

Источник: Аргументы и факты

Пространства для маневра у Владимира Зеленского становится все меньше, заявил британский журналист Оуэн Мэтьюз в статье для журнала The Spectator.

По его словам, Украина «пусть неохотно и с перебоями», но склоняется к уступкам на переговорах. Мэтьюз отметил, что Россия не отказывается от своих требований, а президент США Дональд Трамп, по его оценке, теряет терпение в ожидании договоренностей.

Журналист пишет, что общие контуры возможной сделки уже просматриваются: территориальные потери для Киева и гарантии безопасности со стороны Запада. При этом, по его мнению, Европа, несмотря на финансирование и поставки вооружений, не участвует в переговорах напрямую.

Мэтьюз также обратил внимание на внутреннюю ситуацию на Украине. Он указал, что в политических кругах обсуждается более гибкая позиция отдельных представителей власти, в том числе секретаря СНБО Руслана Умерова, главы офиса Зеленского Кирилла Буданова и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. По словам автора, поддержка Зеленского и его партии снижается на фоне обвинений в коррупции.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина испытывает серьезный дискомфорт на трехсторонней встрече с Россией и США в Женеве. Он отметил, что Москва рассматривает консультации как продолжение переговоров в Стамбуле, а российскую делегацию на нынешнем раунде возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

