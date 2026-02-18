МИД Эстонии допустил размещение ядерного оружия в стране

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — сказал Цахкна.
15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий в интервью заявил, что страна должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта».
По его словам, создание ядерного арсенала — это тот путь, которым должна следовать Польша, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности».
