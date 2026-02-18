Ричмонд
Макрон занервничал после фиаско в Мюнхене: француз выдал себя одним жестом

Профайлер Анощенко: Макрон оказался в сильном стрессе из-за конфуза в Мюнхене.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в состоянии сильного стресса после неловкой сцены на Мюнхенской конференции по безопасности. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировав видео с участием французского лидера.

Накануне по Сети разлетелись кадры, на которых видно, как Макрон пытается поприветствовать канцлера ФРГ Фридриха Мерца, однако тот не реагирует. Похожим образом повел себя и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Здесь интересна реакция Макрона. Он видит, что его игнорируют, поэтому начинает стрессовать. Он засунул руку в карман. Он похлопал Мерца, тот на него не обратил внимания. Макрон продолжил заигрывать с публикой, чтобы на него обратили внимание, чтобы показать, что он здесь», — отметил Анищенко.

По его словам, поведение европейских лидеров свидетельствовало о скрытом раздражении. Поэтому не исключено, что те попросту недовольны поведением Макрона.

«Выглядит так, как когда ребенок обиделся, к нему подходишь, а он специально отворачивается, демонстративно не смотрит. Здесь такие же признаки поведенческой обиды, недовольства, неприятия со стороны Стармера и Мерца», — добавил Анощенко.

Впрочем, на этом неловкие эпизоды для Макрона не закончились. Ранее он оказался в центре обсуждений после визита в Индию. В прямом эфире телеканала BFM2 показали, как французский лидер буквально отбежал от супруги, а потом вспомнил, что ей нужно подать руку.

