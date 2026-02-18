Ричмонд
В МИД РФ назвали Мюнхенскую конференцию «говорильней»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку, где западные политики из года в год продвигают одну и ту же концепцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в площадку, где западные политики из года в год продвигают одну и ту же концепцию. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

По её словам, конференция уже давно не является местом принятия решений. Захарова отметила, что, по её мнению, на мероприятии повторяются одни и те же тезисы о роли России в мировой политике.

Она также заявила, что представители Запада рассматривают Россию как источник нестабильности, однако, по её словам, подобные оценки отражают их собственные проблемы.

Организаторы конференции не приглашают официальных представителей России с 2022 года. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мероприятие утратило объективность из-за отказа допускать альтернативные точки зрения.

В этом году форум прошёл с 13 по 15 февраля.

Россиянина подозревают в передаче данных о военной технике СБУ.

