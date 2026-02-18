Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев — пресс-конференция

15 марта 2026 года в Казахстане пройдет республиканский референдум по вопросу принятия нового основного закона страны.
Как изменения повлияют на казахстанцев? Насколько они отражают ожидания общества? Какие новеллы Конституции больше всего будоражат общество? На что в действительности стоит обратить внимание? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.
Спикеры:
Эдуард Полетаев, руководитель общественного фонда «Мир Евразии»;
Риззат Тасым, руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития;
Максим Крамаренко, руководитель Института евразийской политики.