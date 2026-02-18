Ричмонд
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев — пресс-конференция

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан проходит пресс-конференция на тему: «Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев». Подробнее — в прямом эфире.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

15 марта 2026 года в Казахстане пройдет республиканский референдум по вопросу принятия нового основного закона страны.

Как изменения повлияют на казахстанцев? Насколько они отражают ожидания общества? Какие новеллы Конституции больше всего будоражат общество? На что в действительности стоит обратить внимание? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.

Спикеры:

Эдуард Полетаев, руководитель общественного фонда «Мир Евразии»;

Риззат Тасым, руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития;

Максим Крамаренко, руководитель Института евразийской политики.