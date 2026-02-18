Ричмонд
Глава Чечни сообщил о мерах защиты воздушного пространства республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе приняты дополнительные меры по защите воздушного пространства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе приняты дополнительные меры по защите воздушного пространства. Об этом он написал в своём телеграм-канале по итогам совещания с представителями силовых структур.

По его словам, в республике сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы.

Кадыров также сообщил о мерах безопасности в период подготовки и проведения выборов. Он отметил, что запланирован комплекс профилактических и охранных мероприятий, личный состав приведён в состояние полной готовности.

По словам главы региона, оперативная обстановка в Чечне остаётся стабильной и находится под контролем.

Читайте также: Россиянина подозревают в передаче данных о военной технике СБУ.

