Глава Чечни сообщил о мерах защиты воздушного пространства республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе приняты дополнительные меры по защите воздушного пространства. Об этом он написал в своём телеграм-канале по итогам совещания с представителями силовых структур.
По его словам, в республике сформированы мобильные огневые группы, развернуты комплексы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы.
Кадыров также сообщил о мерах безопасности в период подготовки и проведения выборов. Он отметил, что запланирован комплекс профилактических и охранных мероприятий, личный состав приведён в состояние полной готовности.
По словам главы региона, оперативная обстановка в Чечне остаётся стабильной и находится под контролем.
