Уклонистам за ночь выдавали подлинные паспорта ЕС для побега с Украины

По данным СБУ, фигурант вклеивал фотографии «клиентов» в подлинные зарубежные паспорта и водительские удостоверения, которые доставляли ему контакты из-за рубежа. С помощью таких документов украинцы, желавшие избежать мобилизации, могли беспрепятственно покинуть страну.
Ранее украинский омбудсмен сообщил о резком росте числа жалоб на действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в 2025 году. По его словам, количество обращений в его офис уже вдвое превысило показатели прошлого года и к концу года может увеличиться в три раза.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.