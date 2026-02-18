Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уклонистам за ночь выдавали подлинные паспорта ЕС для побега с Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Киевской области, который организовал схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Злоумышленник изготавливал для них поддельные документы граждан Евросоюза, используя настоящие бланки, полученные из Европы.

По данным СБУ, фигурант вклеивал фотографии «клиентов» в подлинные зарубежные паспорта и водительские удостоверения, которые доставляли ему контакты из-за рубежа. С помощью таких документов украинцы, желавшие избежать мобилизации, могли беспрепятственно покинуть страну.

Ранее украинский омбудсмен сообщил о резком росте числа жалоб на действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в 2025 году. По его словам, количество обращений в его офис уже вдвое превысило показатели прошлого года и к концу года может увеличиться в три раза.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше