Хинштейн сообщил, что продолжит реабилитацию после ДТП в Москве

Губернатор Курской области пройдет реабилитацию в специализированном профильном центре в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Курской области Александр Хинштейн пройдет реабилитацию в специализированном профильном центре в Москве после полученных в ДТП травм. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

По словам Хинштейна, речь идет не о недоверии к курской медицине, а о реабилитации в специализированном профильном федеральном центре, который есть только в Москве. Он заявил, что для него важным является вопрос сроков, чтобы как можно быстрее приступить к выполнению своих должностных обязанностей. Также губернатор поблагодарил курских врачей за проведение операции и организации лечения.

Напомним, что Хинштейн был госпитализирован после серьезного ДТП, в котором его автомобиль занесло и выбросило с дороги.

