Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе

АЛМА-АТА, 18 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом заседании «Совета мира» по Газе, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне состоится первое заседание «Совета мира», создание которого инициировал президент США Дональд Трамп.
«Восемнадцатого-девятнадцатого февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании “Совета мира”, — сообщает президентская пресс-служба.
Отмечается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.
Также сообщается, что в рамках визита Токаев проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний.