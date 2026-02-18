Контроль за вывесками и «регламент» по советам директоров: что решили омские депутаты

Так, депутаты утвердили «контролера» соблюдения закона, ограничивающего иностранный язык на знаках и вывесках в городе.
«С 1 марта размещение на фасадах зданий знаково-информационных символов на иностранном языке не допускается, если это не зарегистрированный и запатентованный знак. Теперь мы вносим изменения в положение об Управлении делами городской администрации в связи с тем, что они как раз выдают разрешения на вывески и тому подобное, а значит им проще контролировать данные процессы. Также контроль за составлением протоколов по таким нарушениям будет за Управлением делами», — пояснил депутат Юрий Козловский.
Кроме того, принята поправка, регламентирующая обязательство депутата, включенного в совет директоров акционированных муниципальных учреждений, согласовывать решения по приоритетным вопросам.
«Речь идет о тех предприятиях, которые раньше были муниципальными, а стали акционерными обществами со 100% акций, принадлежащих городу. Так как огромное количество городского имущества в них сосредоточено, мы предусмотрели меры, чтобы обеспечить качественную работу депутатов горсовета в составе советов директоров этих обществ», — подчеркнул депутат Алексей Провозин.
В свою очередь, председатель ОГС Владимир Корбут дал пояснения по новым изменениям в бюджет.
«Перераспределяем доходы и расходы на чуть меньше 300 млн рублей, но уровень дефицита оставляем. Мера временная и в дальнейшем средства будут восстановлены», — отметил он.
Среди новых расходных приоритетов примерно 1,6 млн направят на реализацию инициативных проектов и почти 3,9 млн на модернизацию учреждений культуры.