Захарова: Мюнхенская конференция стала говорильней, где раскрывается Запад

Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в говорильню, где западные представители раскрывают себя, годами продвигая одну и ту же повестку. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Мюнхенская конференция по безопасности уже не просто говорильня, это нужная говорильня, западные политики раскрываются, многое о себе рассказывают», — отметила дипломат.
Захарова добавила, что и концепция у западных политиков не меняется. Для них единственная страна, выступающая источником нестабильности, это Россия.
«Но я бы добавила, что является источником их нестабильного состояния… Одни смотрят на нас с вдохновением, с надеждой, а для других мы действительно являемся поводом их нестабильного состояния», — заключила дипломат.
Ранее сообщалось, что Мюнхенская конференция по безопасности стала символом разрыва многолетних отношений между Соединенными Штатами и Европой.
Военкор KP.RU Александр Коц опубликовал пять главных выводов русофобской Мюнхенской конференции.