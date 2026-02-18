Появились подробности об отеле в Женеве, где проходят переговоры по Украине

В отеле Intercontinental в Женеве, где проходят трехсторонние переговоры с участием делегаций из РФ, США и Украины, есть 16 конференц-залов и большой бальный зал, способный вместить в себя до 800 человек, узнал aif.ru.
Отель расположен в дипломатическом квартале «Пти-Саконне», в пяти минутах ходьбы от штаб-квартиры ООН и площади Наций. Это одна из причин, по которой здесь на протяжении многих лет проводят исторические встречи на высшем уровне.
В отеле, построенном в 1964 году, 333 номера, включая 56 люксов. Стоимость номеров варьируется от 50 до 700 тысяч рублей за сутки. Здесь останавливались сотни глав государств и мировых лидеров, включая Билла Клинтона, Михаила Горбачева, Джо Байдена, Дональда Трампа и других.
Из окон верхних этажей открываются панорамные виды на озеро, Альпы и гору Монблан. В отеле также есть открытый подогреваемый бассейн, спа-центр, сауна, хаммам и круглосуточный фитнес-зал, несколько баров и ресторанов.
Также aif.ru ранее писал, что в этом отеле в 2014 году проходила встреча по Украине, в рамках которой удалось договориться о деэскалации конфликта. Здесь же останавливалась американская делегация в 2021 году во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее источник aif.ru сообщил, что переговоры 17 февраля продолжались шесть часов и были «очень напряжёнными». Сегодня, 18 февраля, встреча начнется в 11:00 мск.