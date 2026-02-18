Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония не исключает размещение ядерного оружия НАТО на своей территории

Глава МИД Эстонии допустил размещение ядерного вооружения в стране.

Источник: Аргументы и факты

Эстонские власти не исключают размещения ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, слова которого приводит портал эстонского национального вещателя ERR.

«У нас нет доктрины, которая бы исключала это. Если НАТО сочтёт необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории, мы не возражаем», — подчеркнул он.

Ранее, в июне 2025 года, министр обороны Эстонии Ханно Певкур уже заявлял, что страна готова принимать на своей территории военные самолёты союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает присоединение страны к ядерному проекту.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше