Эстония не исключает размещение ядерного оружия НАТО на своей территории

Эстонские власти не исключают размещения ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, слова которого приводит портал эстонского национального вещателя ERR.
«У нас нет доктрины, которая бы исключала это. Если НАТО сочтёт необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории, мы не возражаем», — подчеркнул он.
Ранее, в июне 2025 года, министр обороны Эстонии Ханно Певкур уже заявлял, что страна готова принимать на своей территории военные самолёты союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки.
15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает присоединение страны к ядерному проекту.