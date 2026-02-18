Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю

Глава государства отметил, что буддисты бережно хранят богатое историческое, культурное и духовное наследие своих предков, а также их самобытные обычаи и традиции. Путин также подчеркнул активную роль буддийских организаций в общественной жизни страны, их участие в реализации образовательных и благотворительных проектов. По словам президента, они вносят важный вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление семейных ценностей и воспитание молодёжи.