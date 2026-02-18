Эксперт добавил, что на одного из членов российской группы уже покушались, и это создаёт прямую угрозу для всех участников процесса. В подтверждение своих слов он привёл случай начала 2022 года, когда киевский режим убил собственного делегата.
«Суть в том, что эти люди — ненадёжные переговорщики. С ними трудно вести переговоры», — подчеркнул Слебода.
Отдельно аналитик остановился на фигуре Владимира Мединского. По словам эксперта, украинские представители проявляют к нему особую, выходящую за рамки дипломатии, неприязнь. Причина — его происхождение и позиция по исторической принадлежности его малой родины — Мединский родился в Черкасской области.
Накануне в Женеве завершился первый раунд консультаций. По данным инсайдеров, встреча, которая продолжалась около шести часов, была напряжённой и проходила в различных форматах, но пока без прорывных результатов. Переговоры продолжатся сегодня, начало намечено на 11:00 мск.
