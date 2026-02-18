Ричмонд
Кристин Лагард может покинуть пост главы ЕЦБ досрочно

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может покинуть свой пост раньше запланированного срока. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Источник: Life.ru

«Ожидается, что Кристин Лагард покинет пост президента ЕЦБ до истечения её восьмилетнего срока, оканчивающегося в октябре 2027 года, по словам человека, осведомленного с её точкой зрения», — говорится в публикации. О причинах возможного решения и конкретных сроках пока не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал, что спикер парламента Камчатского края Ирина Унтилова досрочно отправилась в отставку. В ходе сессии депутаты поблагодарили её за плодотворную работу в четвёртом созыве, особо отметив её лидерские качества, мудрость и готовность к открытому диалогу.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
