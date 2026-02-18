Кристин Лагард может покинуть пост главы ЕЦБ досрочно

«Ожидается, что Кристин Лагард покинет пост президента ЕЦБ до истечения её восьмилетнего срока, оканчивающегося в октябре 2027 года, по словам человека, осведомленного с её точкой зрения», — говорится в публикации. О причинах возможного решения и конкретных сроках пока не сообщается.