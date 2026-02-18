Посольство в Бельгии: РФ потребует от НАТО на бумаге отказаться от расширения

Россия потребует от НАТО юридически закрепленного отказа от дальнейшего расширения на восток. В посольстве в Бельгии заявили, что альянс должен «на бумаге» подтвердить свои обязательства, а также отменить решение Бухарестского саммита 2008 года о перспективе членства Украины и Грузии. В Москве считают, что прежние устные гарантии Запада были проигнорированы. Что на этот счет говорят дипломаты, какую позицию занимает президент и как реагируют в Европе — в материале «Газеты.Ru».