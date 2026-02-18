Телеведущий Соловьев «прошелся» по свердловским чиновникам и мошенникам

Журналист известен особым отношением к свердловчанам. В разное время Соловьев называл Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и «городом бесов». В 2022 году из-за резких высказываний у телеведущего случилась публичная перепалка с губернатором Евгением Куйвашевым и бардом Александром Новиковым, породившие множество мемов. Летом 2024 года он объяснил свою неприязнь к городу тем, что именно здесь в свое время жил и работал Борис Ельцин, причастный к распаду Советского Союза.