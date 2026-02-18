Делегация РФ покинула отель в Женеве и направилась к переговорной площадке

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским покинула отель в Женеве. Кортеж направился в сторону переговорной площадки, передает корреспондент ТАСС.
Как ранее сообщил источник агентства, трехсторонние контакты по украинскому урегулированию возобновятся в 09:00 по местному времени (11:00 мск). 17 февраля консультации РФ, США и Украины в женевской гостинице InterContinental продлились около шести часов.
