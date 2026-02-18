— Сохранение памяти о жертвах геноцида для города на Неве имеет особое значение. Собранные в 2022 году доказательства позволили суду вынести решение: блокада Ленинграда является военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР. Согласно уточненным данным, за время осады погибло около 1,093 миллиона человек. Мы будем помнить каждого, — ранее отметил спикер Александр Бельский.