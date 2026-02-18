Закон о сохранении памяти жертв геноцида приняли в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга окончательно приняли закон о сохранении памяти жертв геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. Он позволит четко распределить обязанности по поиску, сохранению и благоустройству захоронений ленинградцев, погибших в блокаду. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.
— Сохранение памяти о жертвах геноцида для города на Неве имеет особое значение. Собранные в 2022 году доказательства позволили суду вынести решение: блокада Ленинграда является военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР. Согласно уточненным данным, за время осады погибло около 1,093 миллиона человек. Мы будем помнить каждого, — ранее отметил спикер Александр Бельский.
Ожидается, что в рамках принятого закона большую часть работы возьмет под контроль правительство Петербурга. Речь идет, например, о перезахоронении останков и содержании мемориалов. Муниципалам поручат обязанности по содержанию и ремонту захоронений, расположенных вне официальных кладбищ.