Лукашенко запретили въезд на Украину

«Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины», — говорится в тексте приложения к указу, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Ранее в среду Зеленский ввел санкции против Лукашенко. Они, в частности предполагают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений. Ограничения вводятся на 10 лет.