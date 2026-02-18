Ричмонд
Лукашенко запретили въезд на Украину

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом о санкциях запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко въезд на Украину.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины», — говорится в тексте приложения к указу, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Ранее в среду Зеленский ввел санкции против Лукашенко. Они, в частности предполагают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений. Ограничения вводятся на 10 лет.

