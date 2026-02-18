Лукашенко запретили въезд на Украину

Ранее в среду Зеленский ввел санкции против Лукашенко. Они, в частности предполагают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия лицензий и других разрешений. Ограничения вводятся на 10 лет.