Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принципиальная непринципиальность: Более 12 процентов доходов президента Молдовы Санду получены от Илана Шора

Взыскать с оппозиционного политика деньги решила сама Санду посредством контролируемых ею судов.

Источник: Комсомольская правда

Более 12% прошлогодних доходов президентки Майи Санду получены от… Илана Шора.

Задекларированные ею 67190 леев в качестве компенсации морального ущерба — это средства, выплаченные бизнесменом и оппозиционным политиком. Взыскать с Шора деньги решила сама Санду посредством контролируемых ею судов.

И, раз уж на то пошло, неясно, почему в официальном документе президентка решила скрыть данный факт. На хитрожопость Майи Григорьевны обратил внимание адвокат Игорь Хлопецкий. Ведь в качестве источника средств Санду указала «судебного исполнителя», в то время как платит не пристав, а дебитор.

То есть денежки от Илана Мироныча Майя Григорьевна-то взяла. Но молча. И с гордо поднятой головой, уточняет canal5ru.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.

Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).

Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.

Все свои провалы власти легко объясняют одними и теми же «объективными факторами» — войной на Украине и «происками Кремля»(далее…).

Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.

Глава Termoelectrica заявил, что граждане обязаны оплачивать тепло, даже если сами не пользуются отоплением (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше