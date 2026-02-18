Более 12% прошлогодних доходов президентки Майи Санду получены от… Илана Шора.
Задекларированные ею 67190 леев в качестве компенсации морального ущерба — это средства, выплаченные бизнесменом и оппозиционным политиком. Взыскать с Шора деньги решила сама Санду посредством контролируемых ею судов.
И, раз уж на то пошло, неясно, почему в официальном документе президентка решила скрыть данный факт. На хитрожопость Майи Григорьевны обратил внимание адвокат Игорь Хлопецкий. Ведь в качестве источника средств Санду указала «судебного исполнителя», в то время как платит не пристав, а дебитор.
То есть денежки от Илана Мироныча Майя Григорьевна-то взяла. Но молча. И с гордо поднятой головой, уточняет canal5ru.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.
Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).
Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.
Все свои провалы власти легко объясняют одними и теми же «объективными факторами» — войной на Украине и «происками Кремля»(далее…).
Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.
Глава Termoelectrica заявил, что граждане обязаны оплачивать тепло, даже если сами не пользуются отоплением (далее…).