Зеленский ввел персональные санкции против президента Беларуси

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Владимир Зеленский ввел персональные санкции против главы белорусского государства Александра Лукашенко.

Источник: Sputnik

Соответствующий указ, подписанный Зеленским, опубликован на сайте его офиса.

«Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2026 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер” (прилагается)», — говорится в тексте указа.

В перечне введенных против белорусского лидера ограничений указаны, в частности, блокировка активов, частичное или полное прекращение торговых операций. Санкции, которые налагаются на Лукашенко указом Зеленского, подразумевают также предотвращение вывода материальных средств за пределы Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, которые дают право на осуществление определенного вида деятельности.

Из указа Зеленского следует также, что президенту Беларуси будет запрещен въезд на Украину.

«Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины», — следует из документа.

Кроме того украинскими санкциями предполагается лишение украинских наград без срока действия.

Остальные ограничения вводятся на 10-летний период.

Ранее украинское СМИ «Европейская правда» распространило информацию о намерениях киевской власти возбудить уголовное дело в отношении президента Беларуси. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт отметила, что Минск это «мало волнует».

