Зеленский ввел персональные санкции против президента Беларуси

В перечне введенных против белорусского лидера ограничений указаны, в частности, блокировка активов, частичное или полное прекращение торговых операций. Санкции, которые налагаются на Лукашенко указом Зеленского, подразумевают также предотвращение вывода материальных средств за пределы Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, которые дают право на осуществление определенного вида деятельности.