В Женеве начался второй день переговоров по Украине

По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», отметив, что представители России и Украины договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением. В то же время журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на переговорах.