В Женеве начался второй день переговоров по Украине

В Женеве начался второй день нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Как сообщил РБК источник в переговорной группе, начались встречи за закрытыми дверями.

Источник: РИА "Новости"

Первый этап завершился накануне, 17 февраля, он был закрыт для прессы. Обсуждения шли как в двустороннем, так и трехстороннем формате, источник РБК в российской переговорной группе назвал их «очень напряженными».

По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», отметив, что представители России и Украины договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением. В то же время журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Axios, что поручил украинской делегации поднять вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Материал дополняется.

