В Женеве начался второй день переговоров по Украине

Первый этап завершился накануне, 17 февраля, он был закрыт для прессы. Обсуждения шли как в двустороннем, так и трехстороннем формате, источник РБК в российской переговорной группе назвал их «очень напряженными».
По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», отметив, что представители России и Украины договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением. В то же время журналист Axios Барак Равид написал о «тупике» на переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Axios, что поручил украинской делегации поднять вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Материал дополняется.