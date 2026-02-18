Ричмонд
Политолог: в Женеве начался переход от общих принципов к архитектуре возможной сделки

Переговоры по Украине приобрели институциональный характер. Такое мнение высказал политолог Юрий Баранчик. Он отметил, что вчерашняя встреча делегаций в Женеве не похожа на разведку позиций. Это уже попытка формировать архитектуру урегулирования, считает эксперт.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Формат переговоров и темы встречи

Юрий Баранчик в своем телеграм-канале отмечает, что трехсторонний формат (Россия — Украина — США) свидетельствует о серьезности процесса.

Это не экспертный трек, не гуманитарная контактная группа и не техническая консультация. Участие США в качестве полноценной стороны, а не модератора, означает, что речь идет о параметрах политического урегулирования, а не о тактическом обмене пленными или зерновых схемах.

Юрий Баранчик
политолог

Продолжительность встречи, разделение участников на рабочие группы и отсутствие публичных комментариев говорит о том, что стороны обсуждали конкретные механики, а не декларативные позиции.

Баранчик также считает, что характер повестки свидетельствует о переходе от общих принципов к архитектуре возможной сделки. Он предполагает, что стороны во время переговоров так или иначе затронули территориальные вопросы.

Раскол украинской позиции и европейский фактор

Сообщения о расколе в украинской команде говорят о том, что позиция Киева уже не монолитна и предполагает альтернативные стратегии.

Если часть команды допускает ускоренное соглашение под американским кураторством, а другая занимает более жесткую позицию, это означает, что переговоры вышли из плоскости «можно ли говорить» в плоскость «на каких условиях говорить». Раскол возможен только тогда, когда обсуждаются реальные параметры сделки, а не абстрактные принципы.

Юрий Баранчик
политолог

Аналитик отмечает, что переговоры обретают новую конфигурацию. Ключевым каналом Баранчик называет Москву и Вашингтон, Украину — объектом давления. Третья сторона — это Евросоюз, которому достается роль наблюдателя с ограниченным влиянием. О том, что страны ЕС пытаются набрать очки, говорит присутствие советников Франции, Германии, Италии и Британии в Женеве, считает политолог.

Попытка Киева привлечь европейцев к отдельной встрече без России указывает на то, что Киев сейчас выбрал своим спонсором Европу. Что, отмечу, неудивительно.

Юрий Баранчик
политолог

Эксперт считает, что переговорный процесс пока находится в чувствительной фазе. Об этом свидетельствуют закрытый характер обсуждений, отсутствие детальных утечек и сдержанные заявления сторон. По его мнению, успех зависит от того, насколько стороны готовы зафиксировать промежуточную модель. А это ряд вопросов — от прекращения огня, выборов на Украине до механизмов безопасности.

По мнению эксперта, переход к фиксации параметров будет зависеть от способности США консолидировать украинскую позицию.

Главное, что стоит отметить: переговоры приобрели институциональный характер. Они больше не выглядят как разведка позиций. Это уже попытка формировать архитектуру урегулирования.

Юрий Баранчик
политолог
