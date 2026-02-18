Политолог: в Женеве начался переход от общих принципов к архитектуре возможной сделки

Если часть команды допускает ускоренное соглашение под американским кураторством, а другая занимает более жесткую позицию, это означает, что переговоры вышли из плоскости «можно ли говорить» в плоскость «на каких условиях говорить». Раскол возможен только тогда, когда обсуждаются реальные параметры сделки, а не абстрактные принципы.